The Украина: британское издание объяснило, почему украинцам не нравится такое название

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Британское интернет-издание The Independent, "вдохновившись" Украиной, решило составить список из 10 стран мира, которые ранее имели в названии артикль "the" при переводе на английский язык, но потом избавились его по тем или иным причинам. Автором статьи является политический журналист Джон Рентол, который также является профессором Королевского колледжа в Лондоне, передает УНН.

"Идея принадлежала Тому Мак-Тагуи (журналисту издания Politico - ред.), когда Украина, которая потеряла "the" после распада СССР в 1991 году, появилась в новостях четыре года назад (после аннексии Крыма Россией)", - заявляет автор, объясняя решение создать такой список.

По словам Рентола, задача оказалась довольно сложной. Как оказалось, на сегодня, согласно атласу мира издательства "Times Books" и Государственного департамента США, только Багамы и Гамбия имеют в английском языке артикль. Также в испанском языке есть еще El Salvador (Сальвадор с артиклем) и в арабском al-Jazā'ir (Алжир).

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Итак, страны, ранее имевшие артикль "the" в своих названиях:

1. Аргентина (The Argentine). На английском языке форма с артиклем The Argentina была более распространенной в 1840-1960-х годах. По информации Wikipedia, сами аргентинцы называют государство "la Argentina".

2. Конго (The Congo). Обе страны назывались с артиклем "the", вероятно, потому что они названы в честь реки. Теперь их полные названия, которые используют для различения этих территории, имеют артикли: "Демократическая Республика Конго" (the Democratic Republic of the Congo) и "Республика Конго" (the Republic of the Congo.

3. Французская территория Афар и Иса (The French Territory of the Afars and Issas). Названа в 1967-1977 годах. Теперь называется Джибути.

4. Острова Гилберт (The Gilbert Islands). Сейчас Кирибати - единственная страна, расположенная одновременно в северном, южном, восточном и западном полушариях.

5. Золотой Берег (The Gold Coast). Теперь называется "Гана".

6. Ирландское свободное государство (The Irish Free State) - так называлась Ирландия с 1922 по 1937 год.

7. Ливан (The Lebanon). Имел артикль из-за географической особенности: страна названа в честь горы Ливан.

8. Судан (The Sudan). Назывался с артиклем из-за альтернативного названия - "черные земли".

9. Швейцарская конфедерация (The Swiss Confederation). Это все еще формальное название государства. Кроме того, известно, что немецкое название страны - "Швиз" (Schwiiz), было также названием одного из швейцарских кантонов.

10. Украина (The Ukraine). Украинцы считают артикль "the", употребляемый перед названием, оскорблением, пишет автор.  поскольку такое название исходит из ложной этимологии, якобы слово u-krayina означает приграничную территорию, предполагая, что это часть России.

При этом все еще много стран имеют в названии "the" в разговорной речи, даже если артикль не является частью официального названия: Мальдивы и Филиппины, Нидерланды, Чехия и Доминиканская Республика, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.

Как сообщал УНН, с 2018 года в Украине объявлено десятилетие украинского языка.

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