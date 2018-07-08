The Україна: британське видання пояснило, чому українцям не подобається така назва

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Британське інтернет-видання The Independent, “надихнувшись” Україною, вирішило скласти список з 10 назв країн світу, які раніше мали артикль “the” при перекладі на англійську мову, але потім позбулись його з тих чи інших причин. Автором статті являється політичний оглядая Джон Рентол, який також є професором Королівського коледжу в Лондоні, передає УНН.

“Ідея належала Тому Мак-Тагу (журналісту видання Politico — ред. ), коли Україна, яка втратила „the“ після розпаду СРСР в 1991 році, з'явилась у новинах чотири роки тому (після анексії Криму Росією)”, — заявляє автор, пояснюючи виникнення такого списку.

За словами Рентола, завдання виявилось доволі складним. Як виявилось, на сьогодні, згідно з атласом світу видавництва "Times Books" та Державного департаменту США, лише Багами і Гамбія має в англійській мові артикль. Також в іспанській мові ще є El Salvador (Сальвадор з артиклем) та в арабській al-Jazā’ir (Алжир).

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Отже, країни, що раніше мали артикль “the” у своїх назвах:

1. Аргентина (The Argentine). Англійською мовою форма з артиклем The Argentina була більш поширеною, ніж “Аргентина” у 1840-1960-х роках. За інформацією Wikipedia, самі аргентинці називають державу " la Argentina".

2. Конго (The Congo). Обидві країни мали назву з артиклем "the", ймовірно, тому що вони названі на честь річки. Тепер їх повні назви, які вживають для розрізнення цих території, мають артиклі: “Демократична Республіка Конго” (“the Democratic Republic of the Congo”) та "Республіка Конго“(“the Republic of the Congo”).

3. Французька територія Афар і Іса (The French Territory of the Afars and Issas). Названа в 1967-1977 роках. Тепер має назву Джибуті.

4. Острови Гілберт (The Gilbert Islands). Зараз Кірібаті, — єдина країна, що розташована водночас в північній, південній, східній та західній півкулях.

5. Золотий Берег (The Gold Coast). Тепер має назву "Гана".

6. Ірландська вільна держава (The Irish Free State) — так називалась Ірландія з 1922 по 1937 рік.

7. Ліван (The Lebanon). Мала артикль через географічну особливість: країна названа на честь гори Ліван.

8. Судан (The Sudan). Мав назву з артиклем через альтернативну назву — “чорні землі”.

9. Швейцарська конфедерація (The Swiss Confederation). Це все ще формальна назва держави. Крім того, відомо, що німецька назва країни — "Швіз“(Schwiiz), була також назвою одного з швейцарських кантонів.

10. Україна (The Ukraine). Українці вважають визначений артикль “the”, вжитий із назвою, образою, пише автор, оскільки така назва виходить із хибної етимології, нібито слово u-krayina означає прикордонну територію, передбачаючи, що це частина Росії.

При цьому все ще багато країн мають у назві “the” в розмовній мові, навіть якщо артикль не є частиною офіційної назви: Мальдіви та Філіппіни, Нідерланди, Чеська Республіка та Домініканська Республіка, Сполучене Королівство та Сполучені Штати.

Як повідомляв УНН, з 2018 року в Україні оголошено  десятиліття української мови.

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