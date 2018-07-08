The Україна: британське видання пояснило, чому українцям не подобається така назва

КИЇВ. 8 липня. УНН. Британське інтернет-видання The Independent, “надихнувшись” Україною, вирішило скласти список з 10 назв країн світу, які раніше мали артикль “the” при перекладі на англійську мову, але потім позбулись його з тих чи інших причин. Автором статті являється політичний оглядая Джон Рентол, який також є професором Королівського коледжу в Лондоні, передає УНН.