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Актуальное
The Boring Company Илона Маска закончила проходку своего первого тоннеля

The Boring Company Илона Маска закончила проходку своего первого тоннеля

Киев  •  УНН

 • 12844 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Тоннелепроходческий комплекс Godot, принадлежащий инфраструктурной и туннельной компании The Boring Company завершила проходку тоннеля под городом Хоторн в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщил в Twitter основатель компании Маск, информирует УНН.

Теперь тоннелепроходческая машина закончила проходку последнего участка тоннеля. “Boring Company только что прорвалась на другую сторону!”, — сообщил Маск в микроблоге и прикрепил видеозапись, на которой видно вращающийся ротор тоннелепроходческого щита.

Публично о создании The Boring Company Илон Маск заявил в 2016 году. Согласно представленной позже концепции, под крупными городами планируется построить сеть тоннелей, которые будут использоваться как для общественного транспорта (отдельные пассажирские капсулы и вакуумные поезда Hyperloop), так и для перемещения платформ с автомобилями на высокой скорости под управлением единой автоматизированной системы. В 2017 году The Boring Company приобрела тоннелепроходческую машину и в апреле 2017 года доставила комплекс на парковку SpaceX, летом машина “Godot” уже закончила проходку первого участка тестового тоннеля и тогда же компания показала первую тестовую поездку автомобиля.

Boring Company just broke through the other side !! https://t.co/4yxQgpPVfZ

— Elon Musk (@elonmusk) 17 ноября 2018

Как ранее информировал УНН, согласно предварительным заявлениям Илона Маска, транспортный тоннель под Лос-Анджелесом откроется 10 декабря. Сначала проезд будет бесплатным, однако уже 11 декабря цена за проезд вырастет до одного доллара, при этом Маск отдельно отметил, что эта цена не окончательная, зависит от многих факторов и может измениться.

Кроме городской системы скоростных тоннелей компания Маска также занимается строительством Hyperloop — системы тоннелей и транспортных трубопроводов на поверхности, в которых поддерживается низкое давление, благодаря чему пассажирские или грузовые капсулы в них смогут перемещаться на огромных скоростях, вплоть до 1200 километров в час. Первый такой туннель между Балтимором и Вашингтоном Маску позволили прорыть еще год назад.

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