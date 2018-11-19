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The Boring Company Ілона Маска закінчила проходку свого першого тунелю

The Boring Company Ілона Маска закінчила проходку свого першого тунелю

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Тунелепрохідницька машина Godot, що належить інфраструктурній і тунельній компанії The Boring Company, завершила проходку тунелю під містом Хоторн у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). Про це повідомив у Twitter засновник компанії Ілон Маск, інформує УНН

Тепер тунелепрохідницька машина закінчила проходку останньої ділянки тунелю. “Boring Company тільки що прорвалася на іншу сторону!”, — повідомив Маск у мікроблозі та прикріпив відеозапис, на якому видно обертаючийся ротор тунелепрохідного щита.

Публічно про створення The Boring Company Ілон Маск заявив у 2016 році. Згідно представленої пізніше концепції, під великими містами планується побудувати мережу тунелів, які будуть використовуватися як для громадського транспорту (окремі пасажирські капсули та вакуумні поїзди Hyperloop), так і для переміщення платформ з автомобілями на високій швидкості під управлінням єдиної автоматизованої системи. У 2017 році The Boring Company придбала тунелепрохідницьку машину і в квітні 2017 року доставила комплекс на парковку SpaceX, влітку комплекс “Godot” вже закінчив проходку першої ділянки тестового тунелю і тоді ж компанія показала першу тестову поїздку автомобіля.

Boring Company just broke through the other side!! https://t.co/4yxQgpPVfZ

— Elon Musk (@elonmusk) 17 листопада 2018 р.

Як раніше інформував УНН, згідно з попередніми заявами Ілона Маска, транспортний тунель під Лос-Анджелесом відкриється для публіки 10 грудня. Спочатку проїзд буде безкоштовним, проте вже 11 грудня ціна за проїзд зросте до одного долара, при цьому Маск окремо відзначив, що ця ціна не остаточна, залежить від багатьох чинників і може змінитися.

Крім міської системи швидкісних тунелів компанія Маска також займається будівництвом Hyperloop — системи тунелів і транспортних трубопроводів на поверхні, в яких підтримується низький тиск, завдяки чому пасажирські або вантажні капсули у них зможуть переміщатися на величезних швидкостях, аж до 1200 кілометрів на годину. Перший такий тунель між Балтімором і Вашингтоном Маску дозволили прорити ще рік тому.

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