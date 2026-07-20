Тест-полоски для людей с диабетом II типа на инсулинотерапии включили в программу «Доступные лекарства»

$44.670.0551.060.11
ukenru
11:24 • 2794 просмотра
Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании
Эксклюзив
11:10 • 10339 просмотра
Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям
10:00 • 8788 просмотра
россия впервые ударила КАБами по Павлограду - глава облсовета
08:56 • 10383 просмотра
россия в июле выпустила по Украине больше баллистических ракет, чем производит за месяц - ISW
06:40 • 38498 просмотра
Побеждает тот, кто быстрее адаптируется: как новейшие разработки украинских производителей вооружения меняют ход войныPhoto
19 июля, 22:06 • 41412 просмотра
Испания победила Аргентину и впервые за 16 лет стала чемпионом мираVideo
19 июля, 18:52 • 54598 просмотра
Лоцманом на корабле GOLDEN LEO, который атаковала рф, был украинец. Киев готовит решение для усиления безопасности судоходства
Эксклюзив
19 июля, 16:56 • 47633 просмотра
В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди и жара до +33°
19 июля, 15:38 • 50488 просмотра
"Кровавая война городов"? The New Yorker спрогнозировал новый сценарий боевых действий между Украиной и рф
19 июля, 11:41 • 45504 просмотра
"Точно не финал": минобороны рф цинично сравнило удары по Украине с футболом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
3.2м/с
61%
748мм
Популярные новости
Что празднуют 20 июля в Украине и мире20 июля, 03:55 • 12881 просмотра
Удар рф по судну возле Одессы унес жизни 10 человек - АМПУ20 июля, 06:17 • 34872 просмотра
Топ-5 рецептов сливового соусаPhoto07:18 • 29808 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video07:30 • 20929 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд08:32 • 14644 просмотра
публикации
Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям
Эксклюзив
11:10 • 10333 просмотра
Топ-5 рецептов сливового соусаPhoto07:18 • 30018 просмотра
Побеждает тот, кто быстрее адаптируется: как новейшие разработки украинских производителей вооружения меняют ход войныPhoto06:40 • 38494 просмотра
Впервые министры: кто они – новые лица Кабмина 18 июля, 11:14 • 103565 просмотра
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17 июля, 17:04 • 89419 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Александр Сырский
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Павлоград
Крым
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video11:54 • 762 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд08:32 • 14832 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video07:30 • 21107 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 53041 просмотра
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 50235 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Дипломатка
Ракетная система С-400
9К720 Искандер
Фильм

Тест-полоски для людей с диабетом II типа на инсулинотерапии включили в программу «Доступные лекарства»

Киев • УНН

 • 1814 просмотра

Правительство расширило программу реимбурсации тест-полосок для измерения глюкозы. С сентября 2026 года их бесплатно будут получать пациенты с диабетом II типа на инсулинотерапии.

Тест-полоски для людей с диабетом II типа на инсулинотерапии включили в программу «Доступные лекарства»

Правительство приняло решение расширить программу реимбурсации тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови. С сентября 2026 года их бесплатно смогут получать пациенты с сахарным диабетом II типа, нуждающиеся в инсулинотерапии. До сих пор тест-полоски по программе медицинских гарантий были доступны только пациентам с сахарным диабетом I типа — реимбурсация таких медицинских изделий для этой группы пациентов действует с 2023 года. Об этом сообщает Минздрав Украины, пишет УНН.

Подробности

Уже с сентября действие программы будет распространяться также на людей с диабетом II типа, получающих инсулинотерапию.

Отмечается, что регулярное измерение уровня глюкозы является важной частью безопасного лечения пациентов, использующих инсулин. Самоконтроль помогает своевременно выявлять чрезмерное снижение или повышение уровня сахара в крови, корректировать терапию и предотвращать развитие острых и долгосрочных осложнений диабета.

Дополнение

"Доступные лекарства" — государственная программа реимбурсации, по которой пациенты могут получать необходимые лекарственные средства и медицинские изделия бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту. Их стоимость аптекам возмещает Национальная служба здоровья Украины в рамках Программы медицинских гарантий.

Чтобы получить лекарственные средства или медицинские изделия по программе, пациенту необходимо обратиться к соответствующему врачу, получить электронный рецепт и предъявить его в аптеке, имеющей договор с НСЗУ.

Найти такую аптеку можно по наклейке "Здесь есть "Доступные лекарства"", на электронной карте мест отпуска препаратов или по номеру контакт-центра НСЗУ 16-77.

ВОЗ назвала способы снизить риск развития деменции почти на 45%20.07.26, 02:38 • 20339 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоЗдоровье
Министерство здравоохранения Украины