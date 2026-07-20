Тест-полоски для людей с диабетом II типа на инсулинотерапии включили в программу «Доступные лекарства»
Киев • УНН
Правительство расширило программу реимбурсации тест-полосок для измерения глюкозы. С сентября 2026 года их бесплатно будут получать пациенты с диабетом II типа на инсулинотерапии.
Правительство приняло решение расширить программу реимбурсации тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови. С сентября 2026 года их бесплатно смогут получать пациенты с сахарным диабетом II типа, нуждающиеся в инсулинотерапии. До сих пор тест-полоски по программе медицинских гарантий были доступны только пациентам с сахарным диабетом I типа — реимбурсация таких медицинских изделий для этой группы пациентов действует с 2023 года. Об этом сообщает Минздрав Украины, пишет УНН.
Подробности
Уже с сентября действие программы будет распространяться также на людей с диабетом II типа, получающих инсулинотерапию.
Отмечается, что регулярное измерение уровня глюкозы является важной частью безопасного лечения пациентов, использующих инсулин. Самоконтроль помогает своевременно выявлять чрезмерное снижение или повышение уровня сахара в крови, корректировать терапию и предотвращать развитие острых и долгосрочных осложнений диабета.
Дополнение
"Доступные лекарства" — государственная программа реимбурсации, по которой пациенты могут получать необходимые лекарственные средства и медицинские изделия бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту. Их стоимость аптекам возмещает Национальная служба здоровья Украины в рамках Программы медицинских гарантий.
Чтобы получить лекарственные средства или медицинские изделия по программе, пациенту необходимо обратиться к соответствующему врачу, получить электронный рецепт и предъявить его в аптеке, имеющей договор с НСЗУ.
Найти такую аптеку можно по наклейке "Здесь есть "Доступные лекарства"", на электронной карте мест отпуска препаратов или по номеру контакт-центра НСЗУ 16-77.
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