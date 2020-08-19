Тест на обоняние и вкус может помочь при выявлении COVID-19 - ученые

КИЕВ. 19 августа. УНН. Потеря обоняния вероятнее у пациентов с COVID-19, чем у тех, кто страдает от сильных простуд. Люди, которые пострадали от пандемии, также с трудом могут различать сладкий или горький вкус. Эти факторы и могут помочь выявлять коронавирус на ранних стадиях, например, в аэропорту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Вloomberg.