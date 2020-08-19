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4 марта, 13:25 • 107515 просмотра

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Тест на обоняние и вкус может помочь при выявлении COVID-19 - ученые

Тест на обоняние и вкус может помочь при выявлении COVID-19 - ученые

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Потеря обоняния вероятнее у пациентов с COVID-19, чем у тех, кто страдает от сильных простуд. Люди, которые пострадали от пандемии, также с трудом могут различать сладкий или горький вкус. Эти факторы и могут помочь выявлять коронавирус на ранних стадиях, например, в аэропорту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Вloomberg.

“По словам исследователей, выраженная потеря обоняния, от которой страдают многие пациенты с коронавирусом, может помочь быстро отделить их от случаев гриппа, сняв потенциальную нагрузку на систему здравоохранения этой зимой”, — пишут в издании.

Так, согласно исследованию, проведенному двумя бельгийскими университетами и опубликованному в среду в журнале Rhinology, потеря обоняния более вероятна у пациентов с COVID-19, чем у тех, кто страдает от сильных простуд. Люди, пострадавшие от пандемии, также с трудом могут различать сладкий или горький вкус.

По словам профессора ринологии в Норвичской медицинской школе Университета Восточной Англии Карла Филпотта, несмотря на то, что надлежащая диагностика будет необходима всегда, тесты на запах и вкус могут помочь в быстрой проверке в отделениях неотложной помощи и в аэропортах.

“Мы знаем, что COVID-19 отличается от других респираторных вирусов. Это означает, что тесты на запах и вкус могут использоваться для различения пациентов с COVID-19 и людей, которые регулярно болеют простудой или гриппом”, — сказал Филпотт.

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Также, по словам исследователей, результаты исследования показывают, что COVID-19 может инфицировать мозг и центральную нервную систему. Поэтому осложнения со стороны мозга, такие как инсульт, связаны с тяжелыми случаями коронавируса.

Напомним, что по состоянию на утро среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 779 533. Выздоровели 14 043 710 человек.

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