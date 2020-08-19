Тест на відчуття запаху і смаку може допомогти при виявленні COVID-19 - учені

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Втрата нюху ймовірніша у пацієнтів з COVID-19, ніж у тих, хто страждає від сильних застуд. Люди, які постраждали від пандемії, також насилу можуть розрізняти солодкий або гіркий смак. Ці фактори і можуть допомогти виявляти коронавірус на ранніх стадіях, наприклад, в аеропорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Вloomberg.

“За словами дослідників, виражена втрата нюху, від якої страждають багато пацієнтів з коронавірусом, може допомогти швидко відокремити їх від випадків грипу, знявши потенційне навантаження на систему охорони здоров’я цієї зими”, — пишуть у виданні.

Так, згідно з дослідженням, проведеним двома бельгійськими університетами і опублікованим у середу в журналі Rhinology, втрата нюху більш імовірна у пацієнтів з COVID-19, ніж у тих, хто страждає від сильних застуд. Люди, які постраждали від пандемії, також насилу можуть розрізняти солодкий або гіркий смак.

За словами професора ринології в Норвічській медичній школі Університету Східної Англії Карла Філпотта, незважаючи на те, що належна діагностика буде необхідна завжди, тести на відчуття запаху і смак можуть допомогти в швидкій перевірці у відділеннях невідкладної допомоги та в аеропортах.

“Ми знаємо, що COVID-19 відрізняється від інших респіраторних вірусів. Це означає, що тести на запах і смак можуть використовуватися для розрізнення пацієнтів з COVID-19 і людей, які регулярно хворіють на застуду або грип"”, — сказав Філпотт.

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Також за словами дослідників, результати дослідження показують, що COVID-19 може інфікувати мозок і центральну нервову систему. Тому ускладнення з боку мозку, такі як інсульт, пов’язані з важкими випадками коронавірусу.

Нагадаємо, що станом на ранок середи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі становить 779 533. Одужали 14 043 710 осіб.

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