Tesla создаст схемы искусственного интеллекта для беспилотных авто
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Изобретатель и основатель корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что его компания электрокаров Tesla разрабатывает собственные интегральные схемы искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Register.
"Я хочу отметить, что Tesla серьезно относится к искусственному интеллекту, как в области программного обеспечения, так и в области аппаратов и устройств. Мы разрабатываем собственные интегральные схемы искусственного интеллекта", - заявил изобретатель.
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Маск не сказал никаких подробностей о планах своей компании, но сказал партии "Джим разрабатывает специализированные устройства искусственного интеллекта, что, по нашему мнению, будут лучше в мире".
Речь шла об инженере Джимми Келлера, который присоединился к Tesla в 2016 году.
Напомним, бизнесмен и инженер американо-канадского происхождения Маск сообщил, что существует большая вероятность того, что искусственный интеллект (AI) станет угрозой человечеству в будущем.