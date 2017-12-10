Tesla создаст схемы искусственного интеллекта для беспилотных авто

"Я хочу отметить, что Tesla серьезно относится к искусственному интеллекту, как в области программного обеспечения, так и в области аппаратов и устройств. Мы разрабатываем собственные интегральные схемы искусственного интеллекта", - заявил изобретатель.

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Маск не сказал никаких подробностей о планах своей компании, но сказал партии "Джим разрабатывает специализированные устройства искусственного интеллекта, что, по нашему мнению, будут лучше в мире".

Речь шла об инженере Джимми Келлера, который присоединился к Tesla в 2016 году.

Напомним, бизнесмен и инженер американо-канадского происхождения Маск сообщил, что существует большая вероятность того, что искусственный интеллект (AI) станет угрозой человечеству в будущем.