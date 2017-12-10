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Tesla створить схеми штучного інтелекту для безпілотних авто

Tesla створить схеми штучного інтелекту для безпілотних авто

Київ • УНН

 • 12598 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Винахідник і засновник корпорацій Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що його компанія електрокарів Tesla розробляє власні інтегральні схеми штучного інтелекту для безпілотних автомобілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Register.

"Я хочу зазначити, що Tesla серйозно ставиться до штучного інтелекту, як в області програмного забезпечення, так і в області апаратів і пристроїв. Ми розробляємо власні інтегральні схеми штучного інтелекту", - заявив винахідник.

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Маск не розповів ніяких подробиць про плани своєї компанії, але сказав партії, що "Джим розробляє спеціалізовані пристрої штучного інтелекту, що, на нашу думку, будуть кращими у світі".

Мова йшла про інженера Джиммі Келлера, який приєднався до Tesla в 2016 році.

Нагадаємо, Бізнесмен та інженер американо-канадського походження Ілон Маск повідомив, що існує велика ймовірність того, що штучний інтелект (АІ) стане загрозою людству в майбутньому.

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