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Террористы "ДНР" задержали девушку с символикой "Азова"

Террористы "ДНР" задержали девушку с символикой "Азова"

Киев • УНН

 • 22619 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 5 января. УНН. Террористы "ДНР" задержали девушку с символикой "Азова". Об этом корреспондент УНН сообщает со ссылкой на профиль задержанной в соцсетях.

Так, 2 января на КПП "Гнутово" в районе Мариуполя при пересечении границы так называемой "ДНР", боевиками "ДНР" была задержана несовершеннолетняя 16-летняя Валерия Мазуренко, уроженка Донецка, которая сейчас проживает в Мариуполе.

У Валерии были обнаружены стикеры с символикой полка "Азов", которые она планировала провезти в Донецк. Девушку задержали, как она сама утверждает, спецслужбы, потом заставили записать видео, в котором она рассказывает о расовой ненависти к евреям, после - "бросает зигу".

Отвечая на вопрос боевиков, В.Мазуренко говорит, что везла стикеры из Мариуполя, чтобы сфотографировать их на "Донбасс Арене".

Интересно, что во второй части видеодопроса Валерии боевик ставит вопрос - чьим по ее мнению должен быть Донецк? Девушка, находясь в плену "ДНР" ответила, что Донецк - это Украина.

Сейчас уже точно известно, что В.Мазуренко находится в Мариуполе. Она уже записала видеообращение по поводу своих слов в плену "ДНР".

"Я считаю, что спецслужбам (российским - ред.) надо еще подготовиться и ловить не только 16-летних девочек, которые не работают ни на кого, нигде не служат... А фотографировать стикеры - меня никто не принуждал. Это мое решение! Это мое мнение! Никакой "АЗОВ", никто не имеет к этому отношения, то есть к этим стикерам. Меня многое заставляли говорить в плену в обмен на свободу.

Кроме этого, в видеообращении девушка отмечает, что за ней уже год следили "спецслужбы ДНР" и въезд на оккупированные территории ей также был запрещен.

В пресс-службе "Азова" сообщили, что Валерия Мазуренко не входит ни в ЦК "Азов", ни в полк "Азов".

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