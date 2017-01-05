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Терористи “ДНР” затримали дівчину з символікою “Азову”

Терористи “ДНР” затримали дівчину з символікою “Азову”

Київ • УНН

 • 22620 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Терористи “ДНР” затримали дівчину з символікою “Азову”. Про це кореспондент УНН повідомляє із посиланням на профіль затриманої в соцмережах.

Так, 2 січня на КПП “Гнутове” в районі Маріуполя при перетині кордону так званої “ДНР”, бойовиками “ДНР” була затримана неповнолітня 16-річна Валерія Мазуренко, уродженка Донецька, яка зараз проживає в Маріуполі.

У Валерії були виявлені стікери з символікою полку “АЗОВ”, які вона планувала провезти в Донецьк. Дівчину затримали, як вона сама стверджує, спецслужби, потім змусили записати відео, в якому вона розповідає про расову ненависть до євреїв, після — “кидає зігу”.

Відповідаючи на питання бойовиків, В.Мазуренко каже, що везла стікери з Маріуполя, щоб сфотографувати їх на “Донбас-Арені”.

Цікаво, що в другій частині відеодопиту Валерії бойовик ставіть питання — чиїм на її думку повинен бути Донецьк? Дівчина, перебуваючи в полоні “ДНР” відповіла, що Донецьк — це Україна.

Зараз вже точно відомо, що В.Мазуренко знаходиться в Маріуполі. Вона вже записала відеозвернення з приводу своїх слів в полоні “ДНР”.

“Я вважаю, що спецслужбам (російським — ред.) треба ще підготуватися і ловити не тільки 16-річних дівчаток, які не працюють ні на кого, ніде не служать... А фотографувати стікери — мене ніхто не примушував. Це моє рішення! Це моя думка! Ніякий “АЗОВ”, ніхто не має до цього відношення, тобто до цих стікерів. Мене багато чого змушували говорити в полоні в обмін на свободу.

Окрім цього, у відеозверненні дівчина наголошує, що за нею вже рік слідкували "спецслужби ДНР" та в'їзд на окуповані території їй також був заборонений.

У прес-службі “Азова” повідомили, що Валерія Мазуренко не входить ні в ЦК “Азов”, ні в полк “Азов”.

Українські Національні Новини

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