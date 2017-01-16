Жителей Тернополя осудили за хранение пулемета в квартире
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. За хранение в городской квартире пулемета и противотанковой гранаты двоих жителей Тернополя приговорили к заключению. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области.
Установлено, что двое граждан, один из которых ранее судим за хулиганство, хранили по своему временному месту проживания в г. Тернополе огнестрельное оружие - ручной пулемет конструкции Калашникова и боеприпасы - реактивную противотанковую гранату и 91 патрон. Вероятно, оружие они привезли с Востока Украины, поскольку находились в АТО 2 года назад.
Тернопольский суд назначил наказание мужчинам в виде четырех и трех лет лишения свободы по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.