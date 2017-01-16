Тернополян засудили за зберігання кулемета у квартирі

Встановлено, що двоє громадян, один з яких раніше судимий за хуліганство, зберігали за своїм тимчасовим місцем проживання у м. Тернополі вогнепальну зброю – ручний кулемет конструкції Калашникова та боєприпаси – реактивну протитанкову гранату та 91 патрон. Ймовірно, зброю вони привезли зі Сходу України, оскільки перебували в АТО 2 роки тому.

Тернопільський суд призначив покарання чоловікам у виді чотирьох та трьох років позбавлення волі за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.