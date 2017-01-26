Теннисистка М.Костюк пробилась в полуфинал юниорского AUS Open
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. 14-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии среди юниоров (Australian Open), информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В четвертьфинальном матче киевлянка, с 11 номером посева, за 51 минуту обыграла 16-летнюю представительницу Тайваня Эньшуо Лиан - 6:3, 6:1.
Добавим, что в полуфинальном матче украинка встретится с шестнадцатой сеяной в Мельбурне теннисисткой из России 17-летней Еленой Рыбакиной.
Как сообщал УНН, Э.Свитолина вышла в полуфинал смешанного разряда на Australian Open.