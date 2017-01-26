Тенісистка М.Костюк пробилася до півфіналу юніорського AUS Open
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. 14-річна українська тенісистка Марта Костюк вийшла в півфінал Відкритого чемпіонату Австралії серед юніорів (Australian Open), інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
У чвертьфінальному матчі киянка, з 11 номером посіву, за 51 хвилину обіграла 16-річну представницю Тайваню Еньшуо Ліан – 6:3, 6:1.
Додамо, що у півфінальному матчі українка зустрінеться з шістнадцятою сіяною в Мельбурні тенісисткою з Росії 17-річною Оленою Рибакіною.
Як повідомляв УНН, Е.Світоліна вийшла у півфінал змішаного розряду на Australian Open.