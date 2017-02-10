Теннисист И.Марченко уступил во втором круге турнира в Монпелье
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Второй номер мужского тенниса Украины Илья Марченко завершил свои выступления на турнире ATP в Монпелье (Франция), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче второго раунда дончанин уступил 162 ракетке французу Кенни де Шепперу по итогам двух тай-брейков - 6:7 (9), 6:7 (2).
Стоит отметить, что в четвертьфинале К.Шеппер встретится с третьим сеяным Ришаром Гаске.
Добавим также, на этой неделе кроме И.Марченко зачехлили ракетки другие топовые теннисисты - Александр Долгополов и Сергей Стаховский, вылетев в первых раундах турниров в Эквадоре и Венгрии.
Как сообщал УНН, первый номер украинского мужского тенниса Александр Долгополов не смог преодолеть стартовый раунд на турнире ATP Equador Open.