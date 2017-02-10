Тенісист І.Марченко поступився у другому колі турніру в Монпельє
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Другий номер чоловічого тенісу України Ілля Марченко завершив свої виступи на турнірі ATP в Монпельє (Франція), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі другого раунду донеччанин поступився 162 ракетці французові Кенні де Шепперу за підсумками двох тай-брейків – 6:7 (9), 6:7 (2).
Варто відзначити, що у чвертьфіналі К.Шеппер зустрінеться з третім сіяним Рішаром Гаске.
Додамо також, на цьому тижні окрім І.Марченко зачохлили ракетки інші топові тенісисти – Олександр Долгополов і Сергій Стаховський, вилетівши в перших раундах турнірів у Еквадорі та Угорщина.
Як повідомляв УНН, перший номер українського чоловічого тенісу Олександр Долгополов не зміг подолати стартовий раунд на турнірі ATP Equador Open.