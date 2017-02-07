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Калибр (семейство ракет)

Теннисист И.Марченко преодолел первый круг турнира в Монпелье

Киев • УНН

 • 7499 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Вторая ракетка мужского тенниса Украины Илья Марченко оформил путевку во второй круг турнира категории АТР World Tour 250 "Open Sud de France", который проходит в Монпелье (Франция), сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

Теннисист И.Марченко преодолел первый круг турнира в Монпелье

Украинец в матче с хозяином турнира Квентином Халисом оформил победу в двух сетах (6:4, 6:4) за 1 час и 16 минут. На счету И.Марченко 4 эйса, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейкпоинта с 6. При этом у соперника за весь матч так и не было ни одного брейкпоинта.

Заметим, что во втором раунде наш теннисист сыграет с победителем встречи Миша Зверев (Германия) - Кенни де Шеппер (Франция).

Напомним, что для И.Марченко это первая победа в 2017 году. Нынешний сезон украинец открывал на соревнованиях в Дохе (проиграл в первом круге Иво Карловичу), в первом раунде квалификации в Сиднее уступил Кристоферу О'Коннеллу, а на Открытом чемпионате Австралии зачехлил ракетку после поражения от лидера АТР Энди Маррея.

Украинские Национальные Новости

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