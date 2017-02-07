Теннисист И.Марченко преодолел первый круг турнира в Монпелье

Украинец в матче с хозяином турнира Квентином Халисом оформил победу в двух сетах (6:4, 6:4) за 1 час и 16 минут. На счету И.Марченко 4 эйса, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейкпоинта с 6. При этом у соперника за весь матч так и не было ни одного брейкпоинта.

Заметим, что во втором раунде наш теннисист сыграет с победителем встречи Миша Зверев (Германия) - Кенни де Шеппер (Франция).

Напомним, что для И.Марченко это первая победа в 2017 году. Нынешний сезон украинец открывал на соревнованиях в Дохе (проиграл в первом круге Иво Карловичу), в первом раунде квалификации в Сиднее уступил Кристоферу О'Коннеллу, а на Открытом чемпионате Австралии зачехлил ракетку после поражения от лидера АТР Энди Маррея.