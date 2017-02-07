Тенісист І.Марченко подолав перше коло турніру в Монпельє
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Друга ракетка чоловічого тенісу України Ілля Марченко оформив путівку до другого кола турніру категорії АТР World Tour 250 "Open Sud de France", що проходить в Монпельє (Франція), повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
Українець у матчі з господарем турніру Квентіном Халісом оформив перемогу у двох сетах (6:4, 6:4) за 1 годину і 16 хвилин. На рахунку І.Марченко 4 ейси, одна подвійна помилка і 2 реалізованих брейкпоінти з 6. При цьому у суперника за весь матч так і не було жодного брейкпоінта.
Зауважимо, що у другому раунді наш тенісист зіграє з переможцем зустрічі Міша Звєрєв (Німеччина) - Кенні де Шеппер (Франція).
Нагадаємо, що для І.Марченко це перша перемога в 2017 році. Нинішній сезон українець відкривав на змаганнях в Досі (програв у першому колі Іво Карловичу), в першому раунді кваліфікації в Сіднеї поступився Крістоферу О'Коннелл, а на Відкритому чемпіонаті Австралії зачохлив ракетку після поразки від лідера АТР Енді Маррея.