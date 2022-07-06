Температурные контрасты: синоптики обещают завтра по Украине от 10° до 35° тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. На части Украины на Ивана Купала, 7 июля, ожидаются дожди, на западе местами температура воздуха ночью снизится до 10 градусов тепла, на юге же и востоке - днем будет достигать 35 градусов с отметкой "плюс". Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Цитата
"7 июля в западных, северных, большинстве центральных областей, местами в Одесской и Николаевской кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах центральных, Сумской, Одесской и Николаевской областей град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Детали
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 13-18° (на крайнем западе местами 10-12°), днем 22-27°; на остальной территории ночью 16-21°, днем 28-33°, на юге и востоке страны кое-где 35°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра ночью умеренный кратковременный дождь, гроза; днем небольшой дождь. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°; в Киеве ночью 16-18°, днем 23-25°.