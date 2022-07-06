Температурні контрасти: синоптики обіцяють завтра по Україні від 10° до 35° тепла

Цитата

"7 липня у західних, північних, більшості центральних областей, місцями на Одещині й Миколаївщині короткочасні дощі, грози, в окремих районах центральних, Сумської, Одеської і Миколаївської областей град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Деталі

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних, більшості північних, Вінницькій і Черкаській областях вночі 13-18° (на крайньому заході місцями 10-12°), вдень 22-27°; на решті території вночі 16-21°, вдень 28-33°, на півдні та сході країни подекуди 35°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра вночі помірний короткочасний дощ, гроза; вдень невеликий дощ. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°; у Києві вночі 16-18°, вдень 23-25°.