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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 29001 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 74077 перегляди

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Температурні контрасти: синоптики обіцяють завтра по Україні від 10° до 35° тепла

Температурні контрасти: синоптики обіцяють завтра по Україні від 10° до 35° тепла

Київ • УНН

 • 165047 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. На частині України на Івана Купала, 7 липня, очікуються дощі, на заході місцями температура повітря вночі знизиться до 10 градусів тепла, на півдні ж і сході - вдень досягатиме 35 градусів із позначкою "плюс". Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Цитата

"7 липня у західних, північних, більшості центральних областей, місцями на Одещині й Миколаївщині короткочасні дощі, грози, в окремих районах центральних, Сумської, Одеської і Миколаївської областей град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Деталі

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних, більшості північних, Вінницькій і Черкаській областях вночі 13-18° (на крайньому заході місцями 10-12°), вдень 22-27°; на решті території вночі 16-21°, вдень 28-33°, на півдні та сході країни подекуди 35°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра вночі помірний короткочасний дощ, гроза; вдень невеликий дощ. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°; у Києві вночі 16-18°, вдень 23-25°.

Українські Національні Новини

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