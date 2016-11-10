Тематический день по защите прав переселенцев и жителей Донбасса проведут в ВР

"С 21 по 23 ноября комитет по правам человека проведет выездное расширенное заседание в Луганской области, чтобы своими глазами увидеть ситуацию, которая сложилась. Сравнить с выводами, которые комитет сделал после посещения Донецкой области в апреле, чтобы по итогам в декабре провести тематический день по защите прав и свобод внутренне перемещенных лиц, а также прав граждан Украины, которые находятся на неконтролируемой правительством части Украины. Эта инициатива поддержана главой Верховной Рады и сейчас комитет активно работает с нашими международными партнерами. Мы хотели бы сделать существенный вклад на законодательном уровне усилить защиту наших с вами сограждан, которые сейчас являются наиболее уязвимыми относительно их гражданских, социальных, экономических и политических прав", - сказал Г.Немыря.

Как сообщал УНН, в комитете ВРУ по правам человека, нацменьшинств и межнациональных отношений обеспокоены законопроектом о временно оккупированных территориях, так как он фактически направлен на то, чтобы отказаться от украинцев, проживающих на оккупированных территориях.