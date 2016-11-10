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Тематичний день щодо захисту прав переселенців та жителів Донбасу проведуть у ВР

Тематичний день щодо захисту прав переселенців та жителів Донбасу проведуть у ВР

Київ • УНН

 • 8148 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Уже в грудні у Верховній Раді буде проведено тематичний день щодо захисту прав переселенців та громадян України на тимчасово окупованих територіях, відповідну ініціативу вже підтримав голова ВР. Про це повідомив голова комітету ВР з прав людини, нацменшин та міжнаціональних відносини Григорій Немиря, передає кореспондент УНН.

"З 21 до 23 листопада комітет з прав людини проведе виїзне розширене засідання в Луганській області, щоб своїми очами побачити ситуацію, яка склалася. Порівняти з висновками, які комітет зробив після відвідин Донецької області в квітні, щоб за підсумками в грудні провести тематичний день щодо захисту прав та свобод внутрішньо-переміщених осіб, а також прав громадян України, які знаходяться на неконтрольованій урядом частині України. Ця ініціатива підтримана головою Верховної Ради і зараз комітет активно працює з нашими міжнародними партнерами. Ми хотіли б зробити суттєвий внесок на законодавчому рівні посилити захист наших з вами співгромадян, які зараз є найбільш вразливими щодо їх громадянських, соціальних, економічних та політичних прав", - сказав Г.Немиря.

Як повідомляв УНН, у комітеті ВРУ з прав людини, нацменшин та міжнаціональних відносини стурбовані законопроектом про тимчасово окуповані території, бо він фактично направлений на те, щоб відмовитися від українців, які проживають на окупованих територіях.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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