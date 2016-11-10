Тематичний день щодо захисту прав переселенців та жителів Донбасу проведуть у ВР

"З 21 до 23 листопада комітет з прав людини проведе виїзне розширене засідання в Луганській області, щоб своїми очами побачити ситуацію, яка склалася. Порівняти з висновками, які комітет зробив після відвідин Донецької області в квітні, щоб за підсумками в грудні провести тематичний день щодо захисту прав та свобод внутрішньо-переміщених осіб, а також прав громадян України, які знаходяться на неконтрольованій урядом частині України. Ця ініціатива підтримана головою Верховної Ради і зараз комітет активно працює з нашими міжнародними партнерами. Ми хотіли б зробити суттєвий внесок на законодавчому рівні посилити захист наших з вами співгромадян, які зараз є найбільш вразливими щодо їх громадянських, соціальних, економічних та політичних прав", - сказав Г.Немиря.

Як повідомляв УНН, у комітеті ВРУ з прав людини, нацменшин та міжнаціональних відносини стурбовані законопроектом про тимчасово окуповані території, бо він фактично направлений на те, щоб відмовитися від українців, які проживають на окупованих територіях.