Таксиста убили в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Житомирской области полиция устанавливает обстоятельства убийства таксиста, тело которого было обнаружено вечером 10 января во Коростенском районе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
Так, сообщение об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти в одном из сел Коростенского района поступило в местный отдел полиции около 20 часов 10 января. На месте происшествия при осмотре, на теле погибшего 54-летнего водителя службы такси, было обнаружено несколько колото-резаных ран.
Во время отработки района автомобиль убитого с механическими повреждениями полицейские нашли на обочине автодороги неподалеку с. Мединовка.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.