Таксиста вбили на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Житомирщині поліція встановлює обставини вбивства таксиста, тіло якого було виявлено увечері 10 січня у Коростенському районі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.
Так, повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті в одному із сіл Коростенського району надійшло до місцевого відділу поліції близько 20 години 10 січня. На місці події під час огляду, на тілі загиблого 54-річного водія служби таксі, було виявлено декілька колото-різаних ран.
Під час відпрацювання району автомобіль убитого з механічними пошкодженнями поліцейські знайшли на узбіччі автодороги неподалік с. Мединівки.
Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.