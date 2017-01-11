Таксиста вбили на Житомирщині

Так, повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті в одному із сіл Коростенського району надійшло до місцевого відділу поліції близько 20 години 10 січня. На місці події під час огляду, на тілі загиблого 54-річного водія служби таксі, було виявлено декілька колото-різаних ран.

Під час відпрацювання району автомобіль убитого з механічними пошкодженнями поліцейські знайшли на узбіччі автодороги неподалік с. Мединівки.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.