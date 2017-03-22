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Т.Мэй выехала из своей резиденции на Даунинг-стрит

Киев • УНН

 • 8911 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выехала из своей резиденции на Даунинг-стрит. Об этом в Twitter сообщила журналистка ВВС Ellie Price, передает УНН.

"Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выехала из своей резиденции на Даунинг-стрит. В ближайшие часы она должна провести заседание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям КОБРА", - написала она.

Theresa May leaves Downing Street ahead of cobra in the next few hours pic.twitter.com/kvbRTNVEW1

- Ellie Price (@EllieJPrice) 22 марта 2017 г.

Ранее Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с британским премьер-министром Терезой Мэй.

Напомним, по последним данным полиции, в результате атак в центре Лондона у здания парламента и на Вестминстерском мосту количество жертв увеличилось до четырех человек, а также сообщается о по меньшей мере двадцати раненых.

Как сообщал УНН, пресс-секретарь Д.Трампа Шон Спайсер сообщил, что президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе, которая произошла у здания британского парламента и сейчас они наблюдают за текущей ситуацией.

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