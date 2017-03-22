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Т.Мей виїхала зі своєї резиденції на Даунінг-стріт

Т.Мей виїхала зі своєї резиденції на Даунінг-стріт

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей виїхала зі своєї резиденції на Даунінг-стріт. Про це у Twitter повідомила журналістка ВВС Ellie Price, передає УНН.

"Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей виїхала зі своєї резиденції на Даунінг-стріт. У найближчі години вона повинна провести засідання урядового комітету з надзвичайних ситуацій КОБРА", - написала вона.

Theresa May leaves Downing Street ahead of cobra in the next few hours pic.twitter.com/kvbRTNVEW1

— Ellie Price (@EllieJPrice) 22 березня 2017 р.

Раніше Президент США Дональд Трамп поговорив по телефону з британським прем’єр-міністром Терезою Мей.

Нагадаємо, за останніми даними поліції, внаслідок атак в центрі Лондону біля будівлі парламенту та на Вестмінстерському мості збільшилась до чотирьох осіб, а також повідомляється про щонайменше двадцятьох поранених.

Як повідомляв УНН, прес-секретар Д.Трампа Шон Спайсер повідомив, що президента США Дональда Трампа проінформували про стрілянину, яка сталася біля будівлі британського парламенту і наразі вони спостерігають за поточною ситуацією.

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