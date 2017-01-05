Т.Мей намерена назначить экс-посла в Украине и России послом в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена выбрать в качестве нового посла Великобритании в Евросоюзе Тимоти Барроу, который ранее занимал пост британского посла в России, передает УНН со ссылкой на Financial Times.
Подчеркивается, что парламентарии попросили Т.Мэй выбрать более положительно настроенного по Brexit кандидата.
Как ожидается, Т.Барроу предстоит сыграть ключевую роль в переговорах по выходу Великобритании из Евросоюза. Эксперты отмечают, что его тоже сложно назвать горячим сторонником Brexit.
Т.Барроу работал послом в России с 2011 по 2015 год, а с 2006 по 2008 год занимал должность посла Великобритании в Украине.
Т.Барроу в последний год занимал позицию политдиректоров в британском МИД.