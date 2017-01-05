Т.Мей має намір призначити екс-посла в Україні і Росії послом в ЄС

Підкреслюється, що парламентарії попросили Т.Мей вибрати більш позитивно налаштованого щодо Brexit кандидата.

Як очікується, Т.Барроу належить зіграти ключову роль у переговорах по виходу Британії з Євросоюзу. Експерти відзначають, що його теж складно назвати гарячим прихильником Brexit.

Т.Барроу працював послом в Росії з 2011 по 2015 рік, а з 2006 по 2008 рік обіймав посаду посла Британії в Україні.

Т.Барроу в останній рік він займав позицію політдиректора в британському МЗС.