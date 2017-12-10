Участники марша решили пойти под СИЗО, где содержится Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Организаторы марша за импичмент и соратники задержанного экс-губернатора Михеила Саакашвили призвали участников акции продолжить протест под зданием СИЗО СБУ в Киеве, передает корреспондент УНН.
Такое предложение озвучил, выступая перед участниками акции, бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.
"По завершению нашего митинга мы предлагаем всем желающим пойти под СИЗО СБУ, чтобы Миша там услышал, что он не один, что мы вместе с ним и мы обязательно победим", - сказал Сакварелидзе.
Во время его выступления активисты скандировали: "Свободу Михаилу! Свободу Михаилу!"
Напомним, лидера партии "Движение Новых сил" Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции.
Как сообщал ранее УНН, защитников бывшего президента Грузии и экс-председатель Одесской ОГА Михеила Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.