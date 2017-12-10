Учасники маршу вирішили піти до СІЗО, де утримують Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Організатори маршу за імпічмент і соратники затриманого екс-губернатора Міхеіла Саакашвілі закликали учасників акції продовжити акцію протесту під будівлею СІЗО СБУ у Києві, передає кореспондент УНН.
Таку пропозицію озвучив, виступаючи перед учасниками акції, колишній заступник генерального прокурора України Давід Сакварелідзе.
"По завершенню нашого мітингу ми пропонуємо всім бажаючим піти під СІЗО СБУ, щоб Міша там почув, що він не один, що ми разом із ним і ми обов'язково переможемо", - сказав Сакварелідзе.
Під час його виступу активісти скандували: "Свободу Міші! Свободу Міші!"
Нагадаємо, лідера партії "Рух Нових сил" Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції.
Як повідомляв раніше УНН, захисників колишнього президента Грузії та екс-голова Одеської ОДА Михеіла Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.