Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2% в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2% в 2017 году с последующим ростом на уровне 3% в 2018 и 2019-м. Об этом говорится в обнародованном банком в докладе о глобальных экономических перспективах, передает УНН.
Так, прогноз роста экономики Украины в нынешнем докладе не отличается от соответствующих данных в июньском отчете.
При этом Всемирный банк отметил, что экономика Украины выросла на уровне 1% в 2016 году, что стало восстановлением после почти 10-процентного сокращения в 2015 году. Указано, что это является отражением ослабления конфликта на востоке Украины, рядом с влиянием значительных реформ, проведенных в 2014-2015 годах по стабилизации экономики и уменьшению больших дисбалансов.
Отмечается также, что инфляция остается ниже 15% с апреля, а обменный курс стабилизировался с сентября.