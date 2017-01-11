Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 2% у 2017 році

Так, прогноз зростання економіки України у нинішній доповіді не відрізняється від відповідних даних у червневому звіті.

При цьому Світовий банк відзначив, що економіка України виросла на рівні 1% у 2016 році, що стало відновленням після майже 10-відсоткового скорочення в 2015 році. Вказано, що це є відображенням ослаблення конфлікту на сході України, поряд з впливом значних реформ, проведених у 2014-2015 роках щодо стабілізації економіки і зменшення великих дисбалансів.

Зазначається також, що інфляція залишається нижчою 15% з квітня, а обмінний курс стабілізувався з вересня.

Нагадаємо, у червні 2016 року Світовий банк прогнозував, що економіка України у 2016 році зросте на рівні 1%, з подальшим зростанням на рівні 2% у 2017-ому і на рівні 3% - у 2018 році.