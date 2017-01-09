Сумская полиция выясняет обстоятельства очередного взрыва в жилом помещении
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Сумах, в квартире на первом этаже в доме 52 по проспекту Михаила Лушпы произошла утечка природного газа, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.
В результате взрыва пострадали три человека. Хозяин жилья находится в реанимации, еще два человека из соседней квартиры госпитализированы.
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На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Сумского городского отдела полиции, Главного управления Национальной полиции области и спасатели.
Выясняются обстоятельства и причины взрыва.
Напомним, из-за взрыва бытового газа произошло обрушение в многоквартирном жилом доме в Сумах, в результате чего погиб один человек.
Как сообщал УНН, Главное управление Национальной полиции Украины в Сумской области сообщило, что взрыв в жилом доме в Сумах, в результате которого погиб человек, устроил его житель, находящийся на постоянном учете у психиатра.