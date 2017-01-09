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Сумська поліція з‘ясовує обставини чергового вибуху у житловому приміщенні

Сумська поліція з‘ясовує обставини чергового вибуху у житловому приміщенні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. У Сумах, у квартирі на першому поверсі в будинку 52 по проспекту Михайла Лушпи стався виток природного газу, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.

В результаті вибуху постраждало троє осіб. Господар житла знаходиться у реанімації, ще двоє людей з сусідньої квартири госпіталізовані.

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На місці події працюють слідчо-оперативні групи Сумського міського відділу поліції, Головного управління Національної поліції області та рятувальники.

З‘ясовуються обставини та причини вибуху.

Нагадаємо, через вибух побутового газу сталося обрушення в багатоквартирному житловому будинку в Сумах в результаті чого загинула одна людина.

Як повідомляв УНН, Головне управління Національної поліції України в Сумській області повідомило, що вибух у житловому будинку в Сумах, унаслідок якого загинула людина, влаштував його мешканець, що перебуває на постійному обліку в психіатра.

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