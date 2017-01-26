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Судьи массово не хотят рассматривать дела Майдана - С.Горбатюк

Судьи массово не хотят рассматривать дела Майдана - С.Горбатюк

Киев • УНН

 • 21419 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Судьи массово отказываются от рассмотрения дел, касающихся событий времени Майдана, что затягивает процесс вынесения приговоров. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.

"Есть много вопросов, когда видно нежелание судами рассматривать (дела Майдана - ред.), потому что есть массовые самоотводы, в частности как это произошло (при рассмотрении дела - ред.) командира харьковского "Беркута", где судьи Деснянского райсуда практически всем составом приняли самоотвод по рассмотрению этого производства", - сказал С.Горбатюк.

Он отметил, что в связи с этим суд приступил к рассмотрению дела по существу только через 8 месяцев.

"Но если брать следствие, то несмотря на те результаты, которые есть, работа продолжается и практически еженедельно завершаются производства", - сказал С.Горбатюк

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