Судді масово не хочуть розглядати справи Майдану - С.Горбатюк
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Судді масово відмовляються від розгляду справ, які стосуються подій часі Майдану, що затягує процес винесення вироків. Про це повідомив журналістам у четвер начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.
"Є багато питань, коли вбачається небажання судами розглядати (справи Майдану – ред.), тому що є масові самовідводи, зокрема як це відбулося (при розгляді справи – ред.) командира харківського "Беркуту", де судді Деснянського райсуду практично всім складом взяли самовідводи стосовно розгляду цього провадження", - сказав С.Горбатюк.
Він зазначив, що у зв’язку з цим суд приступив до розгляду справи по суті лише через 8 місяців.
"Але якщо брати слідство, то не дивлячись на ті результати, які є, робота продовжується і практично щотижнево завершуються провадження", - сказав С.Горбатюк.
Нагадаємо, у кінці грудня С.Горбатюк повідомив, що ГПУ поки нікому не повідомляла про підозру щодо убивств правоохоронців під час Майдану.