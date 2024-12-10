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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Судьба беженцев: 12 европейских стран приостановили рассмотрение заявлений об убежище для граждан Сирии

Судьба беженцев: 12 европейских стран приостановили рассмотрение заявлений об убежище для граждан Сирии

Киев  •  УНН

 • 5175 просмотра

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После падения режима Асада и его бегства в Россию, европейские страны массово приостанавливают рассмотрение заявлений об убежище от граждан Сирии. Среди стран - Франция, Германия, Великобритания, Швеция и другие.

В ряде европейских стран проходят политические и юридические дебаты о репатриации беженцев в страну происхождения. На фоне падения режима Башара Асада, заявления сирийцев о предоставлении убежища пока не рассматривают более 10 европейских стран. в частности, были отклонены заявления лиц, которым было разрешено остаться дольше только в связи с текущей неопределенностью.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

После того, как повстанцы захватили столицу Сирии, а президент Башар Асад бежал в Россию после 13 лет гражданской войны, многие европейские страны приостановили рассмотрение заявлений сирийцев о предоставлении убежища.

В понедельник, 9 декабря, Франция, Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Швеция и Греция объявили, что приостановят обработку заявлений о предоставлении убежища от сирийских граждан. В конце концов, об этом также заявили Великобритания, Швейцария, Австрия, Хорватия.

В частности:

В понедельник Дания приостановила обработку заявок и сообщила, что сирийцам, чьи заявки уже были отклонены и которым был предоставлен крайний срок выезда, будет разрешено остаться дольше из-за текущей неопределенности.

Британия приостановила принятие решений по заявлениям сирийцев о предоставлении убежища для того, «чтобы оценить ситуацию». Об этом сообщил в понедельник представитель правительства.

Временное правительство Австрии приказало прекратить рассмотрение заявлений сирийцев о предоставлении убежища. Министр внутренних дел Герхард Карнер заявил, что поручил министерству подготовить программу "упорядоченной репатриации и депортации в Сирию".

Сегодня Хорватия заявила, что временно приостановила рассмотрение заявлений сирийцев о предоставлении убежища. 

Правительство Швейцарии во вторник заявило, что временно приостановило процедуру предоставления убежища сирийцам до тех пор, "пока не сможет лучше оценить ситуацию в стране".

Миграционное управление Финляндии, в котором сейчас находится 350 заявлений о предоставлении убежища от граждан Сирии, также сегодня заявило, что приостанавливает их рассмотрение.

Франция: Министерство внутренних дел сообщило в понедельник, что оно работает на приостановкой рассмотрения текущих дел по предоставлению убежища из Сирии, и решение ожидается в ближайшее время.

Германия приостанавливает рассмотрение всех заявлений от граждан Сирии до дальнейшего уведомления.

Греция приостановила рассмотрение заявлений о предоставлении убежища примерно 9000 сирийцев, а в пятницу запланировано совещание для окончательного решения этого вопроса.

Приостанавливается прием заявлений в Италии о предоставлении убежища из Сирии.

Норвегия: просьбы сирийцев о предоставлении убежища пока не будут и отклонены, ни одобрены.

Шведское миграционное агентство заявило в понедельник, что приостановило принятие решений по заявлениям сирийцев о предоставлении убежища, заявив, что не может оценить потребности в защите.

Напомним

Сирийские повстанцы вошли в Дамаск и захватили президентский дворец. Башар Асад покинул столицу.

Великобритания, Франция и Турция прокомментировали падение режима Башара Асада в Сирии

Башар Асад покинул Сирию после взятия Дамаска оппозиционными силами и получил убежище в России. Премьер-министр Сирии озаявил о готовности передать власть новому руководству.

Мохамед аль-Башир назначен исполняющим обязанности премьер-министра Сирии до марта 2025 года. После захвата Дамаска повстанцами и бегства Асада в Россию, страна переходит к переходному правительству.

Страны G7 выразили готовность поддержать новое сирийское правительство после смены власти. Ключевым условием поддержки является соблюдение прав человека и уважение к религиозным и этническим меньшинствам.

Мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой - Туск10 дек. 2024, 14:08 • 10867 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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bashar-asadБашар Асад
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