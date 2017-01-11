Суд оставил под домашним арестом двух командиров "Беркута"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Шевченковский районный суд города Киева оставил под домашним арестом командиров ПМОП "Беркут" А.Дидюка и Е.Антонова, передает корреспондент УНН.
Сторона потерпевших подала ходатайство в суд для изменения меры пресечения командирам "Беркута" А.Дидюку и Е.Антонову с домашнего ареста на содержание под стражей.
Судья Елена Мелешак приняла решение отказать в принятии ходатайства, поскольку оно не является обоснованным.
Сторона потерпевших заявила отвод судье.