Суд залишив під домашнім арештом двох командирів “Беркуту”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва залишив під домашнім арештом командирів ПМОП “Беркут” А.Дидюка та Є.Антонова, передає кореспондент УНН.
Сторона потерпілих подала клопотання до суду для зміни міри запобіжного заходу командирів “Беркуту” А.Дидюку та Є.Антонова з домашнього арешту на тримання під вартою.
Суддя Олена Мєлєшак прийняла рішення відмовити у прийнятті клопотання, оскільки воно не є обґрунтованим.
Сторона потерпілих заявила відвід судді.