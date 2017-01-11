Суд залишив під домашнім арештом двох командирів “Беркуту”

Сторона потерпілих подала клопотання до суду для зміни міри запобіжного заходу командирів “Беркуту” А.Дидюку та Є.Антонова з домашнього арешту на тримання під вартою.

Суддя Олена Мєлєшак прийняла рішення відмовити у прийнятті клопотання, оскільки воно не є обґрунтованим.

Сторона потерпілих заявила відвід судді.