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Суд признал израильского военного виновным в убийстве раненого палестинца

Суд признал израильского военного виновным в убийстве раненого палестинца

Киев • УНН

 • 7520 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Военный суд в Израиле признал местного военнослужащего Элора Азарию виновным в убийстве раненого палестинца, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что суд последовательно отклонил ключевые аргументы защиты, которые утверждали, что Э.Азария считал, что палестинец, который ранил до этого его сослуживца ножом и сам получил огнестрельное ранение, мог иметь на себе пояс со взрывчаткой и привести его в действие.

Однако судья признал, что действия Э.Азарии были продиктованы местью за нападение палестинца на его сослуживца. Наказание для военнослужащего суд определит позже.

Отмечается, что инцидент произошел в марте 2016 года. Два палестинца напали с ножами на двух израильских военных. Те открыли огонь, убив одного из нападавших и тяжело ранив другого.

Осмотреть раненого израильтянина пришел сержант Элор Азария, который работал военным медиком. Увидев лежащего на земле палестинца, он выстрелил в него из автоматической винтовки. Впоследствии выяснилось, что выстрел оказался смертельным.

Вскоре после того, что произошло, в интернете появилась видеозапись события, вызвавшего резонанс, поскольку военные объясняли гибель обоих палестинцев интересами самообороны.

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