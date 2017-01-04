Суд визнав ізраїльського військового винним у вбивстві пораненого палестинця

Зазначається, що суд послідовно відхилив ключові аргументи захисту, які стверджували, що Е.Азарія вважав, що палестинець, який поранив до цього його товариша по службі ножем і сам отримав вогнепальне поранення, міг мати на собі пояс з вибухівкою і привести його в дію.

Однак суддя визнав, що дії Е.Азарії були продиктовані помстою за напад палестинця на його товариша по службі. Покарання для військовослужбовця суд визначить пізніше.

Зазначається, що інцидент стався в березні 2016 року. Два палестинця напали з ножами на двох ізраїльських військових. Ті відкрили вогонь, убивши одного з нападників і важко поранивши другого.

Оглянути пораненого ізраїльтянина прийшов сержант Елор Азарія, який працював військовим медиком. Побачивши лежачого на землі палестинця, він вистрілив в нього з автоматичної гвинтівки. Згодом з'ясувалося, що постріл виявився смертельним.

Невдовзі після того, що сталося, в інтернеті з'явився відеозапис події, що викликала резонанс, оскільки військові пояснювали загибель обох палестинців інтересами самооборони.