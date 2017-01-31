Суд отложил рассмотрение дела О.Царева на 7 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Шевченковский районный суд Киева отложил рассмотрение дела экс-регионала Олега Царева на 9:30 7 марта, передает корреспондент УНН.
"В заседании объявляется перерыв до 9:30 7 марта", - сказал председательствующий судья Слободянюк.
Стоит отметить, что рассмотрение дела отложено из-за того, что, по информации суда, подозреваемый не был уведомлен о заседании надлежащим образом.
При этом адвокат О.Царева Екатерина Войтенко подтвердила, что ее подзащитный не был уведомлен надлежащим образом о сегодняшнем заседании.
При этом новую повестку на следующее заседание по делу О.Царева опубликуют в газете "Урядовый курьер".
Напомним, 25 марта в ГПУ сообщали, что направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве по материалам специального досудебного расследования, которое закончено Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, в отношении бывшего народного депутата Украины О.Царева по ч.2 ст.110 и ч. 3 ст.109 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия направлены на насильственное изменение и свержение конституционного строя).
О.Царев обвиняется в том, что в период с апреля по май 2014 года, будучи народным депутатом Украины и кандидатом на пост Президента Украины, он принял участие в собрании пророссийски настроенных граждан Украины, где публично призвал их к активным действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также к изменение границ территории и государственной границы Украины путем признания самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" с использованием средств массовой информации. Обвиняемого объявили в розыск.
Как сообщал УНН, 4 июля Шевченковский районный суд Киева вернул уголовное производство по подозрению экс-регионала Олега Царева в посягательстве на территориальную целостность и свержении конституционного строя прокурору Генеральной прокуратуры Украины.