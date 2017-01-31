Суд відклав розгляд справи О.Царьова на 7 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Шевченківський районний суд Києва відклав розгляд справи екс-регіонала Олега Царьова на 9:30 7 березня, передає кореспондент УНН.
"У засіданні оголошується перерва до 9:30 7 березня",- сказав головуючий суддя Слободянюк.
Варто зазначити, що розгляд справи відкладено через те, що, за інформацією суду, підозрюваний не був повідомлений про засідання належним чином.
При цьому адвокат О.Царьова Катерина Войтенко підтвердила, що її підзахисний не був повідомлений належним чином про сьогоднішнє засідання.
При цьому нову повістку на наступне засідання по справі О.Царьова буде опубліковано в газеті "Урядовий кур’єр".
Нагадаємо, 25 березня у ГПУ повідомляли, що направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за матеріалами спеціального досудового розслідування, яке закінчено Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, стосовно колишнього народного депутата України О.Царьова за ч.2 ст.110 та ч.3 ст.109 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, дії спрямовані на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу).
О.Царьов обвинувачується у тому, що в період із квітня по травень 2014 року, будучи народним депутатом України та кандидатом на пост Президента України, він взяв участь у зборах проросійськи налаштованих громадян України, де публічно закликав їх до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також до зміни меж території та державного кордону України шляхом визнання самопроголошених “Донецької народної республіки” та “Луганської народної республіки” з використанням засобів масової інформації.
Обвинуваченого оголошено у розшук.
Як повідомляв УНН, 4 липня Шевченківський районний суд Києва повернув кримінальне провадження за підозрою екс-регіонала Олега Царьова у посяганні на територіальну цілісність і повалення конституційного ладу прокуророві Генеральної прокуратури України.