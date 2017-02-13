Суд по делу Г.Кернеса продолжится сегодня

Суд начнет свою работу в 11:00.

Как сообщал УНН, во время заседание 23 января в суде допрашивали свидетелей.

Напомним, 2 марта 2015 года следователями Генеральной прокуратуры Украины Г.Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.