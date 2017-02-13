Суд у справі Г.Кернеса продовжиться сьогодні

Суд розпочне свою роботу об 11 годині.

Як повідомляв УНН, під час засідання 23 січня у суді допитували свідків.

Нагадаємо, 2 березня 2015 року слідчими Генеральної прокуратури України Г.Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.