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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 41911 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Суд у справі Г.Кернеса продовжиться сьогодні

Київ • УНН

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ПОЛТАВА-КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Київському районному суді Полтави у понеділок, 13 лютого, відбудеться чергове засідання у справі очільника Харкова Геннадія Кернеса, передає кореспондент УНН-Центр.

Суд у справі Г.Кернеса продовжиться сьогодні

Суд розпочне свою роботу об 11 годині.

Як повідомляв УНН, під час засідання 23 січня у суді допитували свідків.

Нагадаємо, 2 березня 2015 року слідчими Генеральної прокуратури України Г.Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.

Українські Національні Новини

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