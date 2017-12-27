Суд отменил постановление правительства по соцвыплатам переселенцам
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Окружной административный суд Киева признал противоправным и решил отменить постановление правительства от 8 июня 2016 года №365 по осуществлению социальных выплат внутренне перемещенным лицам. Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в Едином госреестре судебных решений, передает УНН.
"Признать противоправным и отменить постановление Кабинета Министров Украины № 365 от 08.06.2016 года "Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам", - говорится в постановлении суда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выплаты приостановлено 317 тыс. пенсионеров без обновленного статуса переселенца
Согласно решению суда, порядок и основания назначения социальных выплат всем пенсионерам или их определенным категориям должен быть предусмотрен непосредственно в законе и не может вводиться подзаконными нормативно-правовыми актами.
В постановлении отмечается, что это постановление принято за пределами полномочий ответчика и без соблюдения всех предусмотренных законодательством процедур, которые должны предшествовать его принятию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ обнаружила почти полмиллиона фиктивных переселенцев, получивших соцвыплаты
Отметим, что постановление правительства № 365 предусматривало новый порядок назначения и контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам. В частности, порядком предполагалось, что структурные подразделения по вопросам соцзащиты должны осуществлять проверки места проживания переселенцев и составлять акт обследования бытовых условий семьи переселенцев.