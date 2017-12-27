Суд скасував постанову уряду щодо соцвиплат переселенцям
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною та вирішив скасувати постанову уряду від 8 червня 2016 року №365 щодо здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Про це йдеться у постанові суду, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень, передає УНН.
“Визнати протиправною та скасувати постанову Кабінету Міністрів України № 365 від 08.06.2016 року “Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, — йдеться у постанові суду.
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Згідно з рішенням суду, порядок і підстави призначення соціальних виплат всім пенсіонерам або їх певним категоріям має бути передбачений безпосередньо в законі і не може запроваджуватися підзаконними нормативно-правовими актами.
У постанові наголошується, що ця постанова прийнята поза межами повноважень відповідача та без дотримання всіх передбачених законодавством процедур, що мали передувати його прийняттю.
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Зазначимо, що постанова уряду № 365 передбачала новий порядок призначення і контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, порядком передбачалося, що структурні підрозділи з питань соцзахисту мають здійснювати перевірки місця проживання переселенців і складати акт обстеження побутових умов сім’ї переселенців.