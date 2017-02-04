Суд продлил арест экс-мэру Славянска до 2 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Червонозаводский районный суд Харькова продлил арест бывшему мэру Славянска Неле Штепе до 2 апреля. Об этом сообщили УНН в прокуратуре Харьковской области.
По информации прокуратуры, суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Н.Штепе еще на два месяца до 2 апреля.
Напомним, Нелю Штепу обвиняют в создании террористической организации и покушении на территориальную целостность Украины. Штепа была арестована 13 июля в 2014 году.