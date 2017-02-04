Суд продовжив арешт екс-меру Слов’янська до 2 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Червонозаводський районний суд Харкова продовжив арешт колишньому меру Слов’янська Нелі Штепі до 2 квітня. Про це повідомили УНН у прокуратурі Харківської області.
За інформацією прокуратури, суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Н.Штепі ще на два місяці до 2 квітня.
Нагадаємо, Нелю Штепу звинувачують в створенні терористичної організації і замаху на територіальну цілісність України. Н.Штепа була заарештована 13 липня в 2014 році.